«Дед огонь»: Шифрин в плавках поразил поклонников 

Все новости на карте

Юморист Ефим Шифрин опубликовал в Instagram фотографию из отпуска, показав, что находится в отличной форме. Поклонники отметили, что фигура у Шифрина «на зависть».

На снимке юморист стоит на фоне моря и неба, на нем надеты только плавки.

«А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер…», — подписал он фотографию.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились отличной фигурой Шифрина, сравнив его с древнегреческим богом.

«Аполлон!» — написала shtoppelira.

«Выглядите потрясающе! Мужчина…», — отметила maksimovaluba55.

«Дед огонь», — уверен georgbulushev.