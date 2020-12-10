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Москва

«Дед огонь»: Шифрин в плавках поразил поклонников 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
«Дед огонь»: Шифрин в плавках поразил поклонников
Фото: koteljnik
Юморист Ефим Шифрин опубликовал в Instagram фотографию из отпуска, показав, что находится в отличной форме. Поклонники отметили, что фигура у Шифрина «на зависть».
На снимке юморист стоит на фоне моря и неба, на нем надеты только плавки.
«А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер…», — подписал он фотографию.
Пользователи соцсети в комментариях восхитились отличной фигурой Шифрина, сравнив его с древнегреческим богом.
«Аполлон!» — написала shtoppelira.
«Выглядите потрясающе! Мужчина…», — отметила maksimovaluba55.
«Дед огонь», — уверен georgbulushev.
«Рамблер» писал, что ранее Ефим Шифрин опубликовал в Instagram подборку архивных фотографий, в том числе и со своим коллегой Максимом Галкиным. Пользователи соцсети тогда отметили, что на фотографии Галкин «совсем мальчишка».
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Шоу-бизнес , Ефим Шифрин , Максим Галкин
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