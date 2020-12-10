Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram фотографию со шпицем Панчо, которого она держит на руках. Подписчики восхитились красотой обоих, подчеркнув, что собака и хозяйка — похожи.

«Я не знаю ответа на этот вопрос, но уже пушистого Панчо, которого мы недавно излечили от алопеции, мои подписчики любят больше, чем гладкошерстную Фифу. Почему?» — написала Рудковская.

В комментариях к записи подписчики отметили, что Яна Рудковская и ее собака одинаковой масти и вообще похожи друг на друга.

«Вы даже похожи», — заявила _elena__kovaleva__ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Шпиц — бомба. И Вы Яна — бомба», — считает natali_knap.

«Какие вы красивыыыые», — восхитилась olala_sm.

«Вам к лицу новая прическа, Панчо — просто чудо», — написала livia610201.

Однако часть пользователей соцсети упрекнула Рудковскую в использовании фотошопа и отметила, что «цены бы не было», если бы она вылечила дворняжку.

«Рамблер» писал, что ранее Рудковска похвасталась сумкой от известного бренда стоимостью более 300 тысяч рублей и получила в ответ волну критики.