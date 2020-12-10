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Москва

Темникова призналась в распространении своей валюты 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
Темникова призналась в распространении своей валюты
Фото: ТАСС
Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова призналась, что уже несколько лет выпускает свою валюту «темниковадоллары» и распространяет ее среди поклонников. Об этом она заявила в студии шоу «Вечерний Ургант».
По словам певицы, эти деньги можно получить за задания и обменять на подарки или купить билет на ее концерт.

«Весной был локдаун, нас государство никак не поддерживало, мы решили поднять настроение моим фанатам и сделали такой проект: вы сидите дома, чекинетесь и вам капают «темниковадоллары». Потом на эти деньги ребята купили мой мерч (брендовые вещи), какие-то подарки», — пояснила Темникова.

Отвечая на вопрос ведущего Ивана Урганта, делает ли кто-то так кроме Темниковой и Мавроди, артиста подчеркнула, что «это ее программа лояльности».
Певица также назвала «хорошей идеей» шутку Урганта, что для того, чтобы получить «темниковадоллары» нужно «привести двух — трех поклонников с собой».
«Рамблер» писал, что ранее, характеризуя участниц группы Serebro, продюсер Максим Фадеев отметил, что каждая его «нагло использовала». В свою очередь музыкант считает, что относился к певицам честно. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сплетни, ни с одной из артисток его не связывали близкие отношения.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Иван Ургант , Елена Темникова
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