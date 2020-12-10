Темникова призналась в распространении своей валюты 

Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова призналась, что уже несколько лет выпускает свою валюту «темниковадоллары» и распространяет ее среди поклонников. Об этом она заявила в студии шоу «Вечерний Ургант».

По словам певицы, эти деньги можно получить за задания и обменять на подарки или купить билет на ее концерт.

«Весной был локдаун, нас государство никак не поддерживало, мы решили поднять настроение моим фанатам и сделали такой проект: вы сидите дома, чекинетесь и вам капают «темниковадоллары». Потом на эти деньги ребята купили мой мерч (брендовые вещи), какие-то подарки», — пояснила Темникова.

Отвечая на вопрос ведущего Ивана Урганта , делает ли кто-то так кроме Темниковой и Мавроди, артиста подчеркнула, что «это ее программа лояльности».

Певица также назвала «хорошей идеей» шутку Урганта, что для того, чтобы получить «темниковадоллары» нужно «привести двух — трех поклонников с собой».