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Москва

Популярность Бузовой объяснили «эффектом стула» 

Артём Кульша 1 час назад
Популярность Бузовой объяснили «эффектом стула»
Фото: ТАСС
Популярность певицы Ольги Бузовой может объясняться «эффектом стула». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», творческие успехи Бузовой исчерпываются нескольким новыми песнями и миксами и участием в шоу «Танцы на льду». Скандалов было гораздо больше. Например, на днях певица возмутилась тем, что актриса Настасья Самбурская назвала «Дом 2» днищем. Это, так же как и отношения Бузовой с блогером Давидом «Давой» Манукяном, увеличило обсуждаемость певицы.

«Однако в интернете появилась и альтернативная, весьма забавная, версия причин популярности ее персоны. Феномен назвали "эффектом стула"», — сообщает «Московский комсомолец».

Около 20 лет назад один из нидерландских телеканалов выпустил в эфир экспериментальное реалити-шоу — раз в час демонстрировал в течение одной минуты стул, стоящий в пустой комнате. Зрители и средства массовой информации удивились и стали обсуждать передачу.
Некоторое время спустя ее создатели немного развернули стул. Зрители и СМИ стали обсуждать и это. Позже стул снова развернули. Зрители и журналисты снова это обсудили. Еще позже стул стали разворачивать ежедневно, еще позже — ежечасно, у него появились фанаты и хейтеры, принимались ставки на то, в какую сторону его развернут в очередной раз.

«Этот эксперимент подтвердил, что любой объект может стать предметом бурных обсуждений. Ему только нужно постоянно мелькать в информационном поле и чуть менять свое положение», — сообщает «Московский комсомолец».

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Шоу-бизнес , Настасья Самбурская , Московский комсомолец
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