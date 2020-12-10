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Москва

Директор Алибасова обвинил дочь Шукшиной в их разладе 

Вероника Полынина 1 час назад
Директор Алибасова обвинил дочь Шукшиной в их разладе
Фото: РИА Новости
Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин обвинил дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу в их разладе, который в итоге привел к разводу. Об этом Горжанкин рассказал «5 каналу».
По словам Горжанкина, у Ольги с Алибасовым — «самые плохие отношения», «как у кошки с собакой», и продюсер уверен, что именно она внесла разлад в их семью с Федосеевой-Шукшиной.

«Его позиция всегда была одна — Ольга является причиной раздора между ними и Лидией Николаевной. Как он говорит, что с ее появлением начались все проблемы. В том числе, даже и развалился брак», — поведал директор продюсера.

Горжанкин подтвердил слова Ольги о том, что Алибасов и Федосеева-Шукшина никогда не жили вместе, однако назвал подобную практику нормальной в артистической среде.

«Артисты не склонны жить всем известной привычной жизнью. Поэтому действительно, по факту, они не жили под одной крышей. Да, иногда на отдых они ездили, в течение недели в среднем могли пожить. Но в среде артистов — это норма», — заявил он.

При этом, как утверждает Горжанкин, искренность чувств супругов не вызывает сомнений.
Он также отметил, что Алибасов не изменил своего решения развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной и полностью согласен с мнением актрисы, «что развод должен быть».
Как сообщал «Рамблер», отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной разладились после того, как актриса переписала на супруга свою столичную квартиру. Она поручила продюсеру передать жилье внукам после своей смерти. Однако в 2019 году Алибасов продал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. После этого артистка решила высудить свою квартиру обратно.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Сергей Моцарь , Бари Алибасов
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