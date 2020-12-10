Ургант посмеялся над старой визиткой Путина 

«Прекрасное вложение, честно говоря. Потому что она (визитка — прим. «Ленты.ру») одновременно является еще и социальной картой москвича, и картой "Тройка", и в любом банке можно взять кредит только по этому документу. Также она является билетом на любой концерт группы "Любэ"», — посмеялся шоумен.