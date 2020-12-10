Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ургант посмеялся над старой визиткой Путина 

Lenta.ru и ещё 3 23 часа назад
Ургант посмеялся над старой визиткой Путина
Фото: @vecherniy_urgant
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу старой визитки президента России Владимира Путина, которую выставили на продажу в интернете за 550 тысяч рублей. Фрагмент выпуска доступен на YouTube.

«Прекрасное вложение, честно говоря. Потому что она (визитка — прим. «Ленты.ру») одновременно является еще и социальной картой москвича, и картой "Тройка", и в любом банке можно взять кредит только по этому документу. Также она является билетом на любой концерт группы "Любэ"», — посмеялся шоумен.

Ургант добавил, что с подобной визиткой можно безопасно ездить в такси: перед поездкой нужно отдавать ее водителю и говорить: «Если со мной что-то произойдет, звоните по этому номеру».
Ведущий задался вопросом, что должно было произойти с нынешним владельцем старой визитки, чтобы он захотел продать ее. Он сказал, что от нее можно избавиться в одном случае: если у человека есть более свежая визитка, на которой написано «Владимир Путин. Председатель правительства Российской Федерации».
Ранее старую визитку Владимира Путина выставили на сайте объявлений. Россиянка запросила 550 тысяч рублей за карточку, на которой напечатаны должности Путина с 1992 по 1996 годы — заммэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Последние новости
Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Умер корейский режиссер Ким Ки Дук Умер корейский режиссер Ким Ки Дук В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Владимир Путин , Правительство Санкт-Петербурга , Правительство РФ , Lenta.ru , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
00:12
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
Происшествия
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
00:30
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
Происшествия
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
01:08
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение