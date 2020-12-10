Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Наталья Водянова путешествует с детьми по России 

New Magazine и ещё 1 10 декабря 2020
Наталья Водянова путешествует с детьми по России
Фото: New Magazine
Наталья Водянова отправилась в небольшой тур по России. Компанию топ-модели составили ее старшие дети от первого брака с Джастином Портманом, Лукас (18), Нева (14) и Виктор (13). Первой остановкой у Водяновой стала столица России. В Москве Наталья с детьми гостит у своих друзей в загородном доме Ольги Томпсон. Известно, что у близкой подруги модели тоже большая семья. Водянова признается, что она с детьми попала в зимнюю сказку. Наталья делится моментами путешествия с друзьями у себя в stories. Они сыграли рождественскую песню на синтезаторе, вдоволь нагулялись по зимнему лесу, покатались на коньках и санках. Далее путь знаменитого семейства лежит в Мурманск. Об этом Наталья сообщила в stories. Именно там они примутся за работу над проектом «Русские каникулы». «Русские каникулы» — это способ познакомить детей Натальи с традициями России. Это будет документальный сериал. «Мои дети понимают, что они русские, но при этом они не знают, что это значит. И мне пришла в голову идея, а Михаил ее поддержал: снять документальный сериал, где я показываю Россию, которую знаю. И глазами детей мы покажем ее миллионам зрителей», — говорит Водянова. Фото: Instagram.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
New Magazine: последние новости
Влад Топалов залечивает раны после «Ледникового периода» Влад Топалов залечивает раны после «Ледникового периода» Стас Костюшкин собрался за девочкой Стас Костюшкин собрался за девочкой Олимпийская чемпионка сбежала из страны Олимпийская чемпионка сбежала из страны
Комментарии
Шоу-бизнес , Джастин Портман , Наталья Водянова , Москва , Мурманск , Мурманская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
00:12
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
Происшествия
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
00:30
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
Происшествия
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
01:08
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение