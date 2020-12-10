Наталья Водянова отправилась в небольшой тур по России. Компанию топ-модели составили ее старшие дети от первого брака с Джастином Портманом, Лукас (18), Нева (14) и Виктор (13). Первой остановкой у Водяновой стала столица России. В Москве Наталья с детьми гостит у своих друзей в загородном доме Ольги Томпсон. Известно, что у близкой подруги модели тоже большая семья. Водянова признается, что она с детьми попала в зимнюю сказку. Наталья делится моментами путешествия с друзьями у себя в stories. Они сыграли рождественскую песню на синтезаторе, вдоволь нагулялись по зимнему лесу, покатались на коньках и санках. Далее путь знаменитого семейства лежит в Мурманск. Об этом Наталья сообщила в stories. Именно там они примутся за работу над проектом «Русские каникулы». «Русские каникулы» — это способ познакомить детей Натальи с традициями России. Это будет документальный сериал. «Мои дети понимают, что они русские, но при этом они не знают, что это значит. И мне пришла в голову идея, а Михаил ее поддержал: снять документальный сериал, где я показываю Россию, которую знаю. И глазами детей мы покажем ее миллионам зрителей», — говорит Водянова. Фото: Instagram.
Наталья Водянова путешествует с детьми по России
Фото: New Magazine
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Читайте также