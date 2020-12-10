Королева рассказала, почему уехала от Тарзана

Певица Наташа Королева рассказала, почему уехала от супруга Сергея "Тарзана" Глушко на дикий остров недалеко от Занзибара. Королева снимается в новом реалити-шоу канала "Пятница" под названием "Племя". Ей придется жить в хижине без гаджетов и удобств. По словам певицы, она уехала далеко от дома, чтобы "обнулиться" после скандала вокруг измен супруга.
"Понять, как жить дальше и как воспринимать мир после того, что сделали с моей семьей на глазах у всех, без нашего на то согласия и желания. Просто взяли и устроили линчевание. Только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь отключить голову и начать жить в другом ритме", — объяснила она.
Наташа Королева поселится в племени Бома, которое было образовано в 1964 году после побега большой семьи с Занзибара, где произошла революция. Премьера реалити-шоу состоится 21 декабря.