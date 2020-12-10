Королева рассказала, почему уехала от Тарзана

"Понять, как жить дальше и как воспринимать мир после того, что сделали с моей семьей на глазах у всех, без нашего на то согласия и желания. Просто взяли и устроили линчевание. Только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь отключить голову и начать жить в другом ритме", — объяснила она.