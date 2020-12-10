«Закрыть жлобятник»!: Фадеев обрушился на «Дом-2» 

Стримеры и их зрители — животные, а «Дом 2» — жлобятник, который нужно закрыть на титановые двери. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил продюсер Максим Фадеев

2 декабря, как сообщал «Рамблер», 30-летний стример Стас Reeflay Решетняк вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно лежащую на полу без сознания девушку. Блогер вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть девушки. Лишь после этого Решетняк вышел из эфира.

Правоохранители возбудили в отношении стримера уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (наказывается лишением свободы на срок до 15 лет). 4 декабря Раменский городской суд Московской области арестовал стримера.

Вчера Фадеев опубликовал в своем инстаграме 11-минутное видео с рассуждениями на эту тему. В частности, он назвал блогера, который продолжал вести трансляцию, когда умерла девушка, и его зрителей, которые не отреагировали на произошедшее должным образом, животными. Продюсер призвал вычислять всех, кто стримится, и всех их зрителей.

В комментариях один из пользователей социальной сети согласился с Фадеевым, заявил, что мир сошел с ума, а его чистку нужно начать с учебного пособия по сумасшествию — «Дома 2».