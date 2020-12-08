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Москва

Сябитова отреагировала на приговор участнику программы 

Вероника Полынина 1 час назад
Сябитова отреагировала на приговор участнику программы
Фото: globallookpress.com
Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова отреагировала на приговор бывшему участнику программы Руслану Казанцеву, которого суд признал виновным в педофилии.

«Я не слышала про эту историю. Откуда? Мы сейчас снимаем новогодние программы. Мы снимаем по четыре программы в день. Я вообще не отслеживаю истории наших героев и понятия не имею, что с ними происходит», — заявила Сябитова «Вечерней Москве».

По словам ведущей, приговор Казанцеву «вообще не имеет отношения» к передаче «Давай поженимся».
Сябитова рассказала, что все участники проходят стандартную процедуру проверки подлинности личности, а «все остальное — со слов».

«Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь. У нас программа о проблеме одиночества», — сообщила она.

Ранее «Рамблер» писал, что суд в Санкт-Петербурге приговорил участника телевизионной программы «Давай поженимся» к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в педофилии. Суд признал Казанцева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Руслан Казанцев участвовал в шоу «Давай поженимся» в 2018 году.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова , ФСИН
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