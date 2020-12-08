Сябитова отреагировала на приговор участнику программы 

«Я не слышала про эту историю. Откуда? Мы сейчас снимаем новогодние программы. Мы снимаем по четыре программы в день. Я вообще не отслеживаю истории наших героев и понятия не имею, что с ними происходит», — заявила Сябитова «Вечерней Москве».