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«Настоящая Салтычиха»: Доронину обвинили в неуважении к актерам 

Мария Иванова 1 час назад
Доронину обвинили в неуважении к актерам
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Коркошко рассказала о своей работе с главой МХАТ имени Горького Татьяной Дорониной и назвала ее мстительной, фальшивой и неинтеллигентной. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Коркошко после раскола театра ушла с Дорониной и пожалела.

«У нее сложный и мстительный характер. Она настоящая Салтычиха, не простила мне критику. Она с людьми не может сработаться, потому что слишком себя любит», — заявила актриса.

По словам Коркошко, однажды она сказала, что Доронина — не режиссер, и та не простила ей этих слов и лишила ролей.

«Мы жили, как будто все актеры — крепостные, а она — помещица. Для меня, честно скажу, Татьяна Васильевна — неинтеллигентный человек. Фальшива от кончиков пальцев до последнего волоска на голове», — заявила Коркошко, добавив, что при этом Доронина — потрясающая актриса.

Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что 87-летняя Доронина перестала выходить на связь. Он заявлял, что коллеги — Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили, Эдвард Радзинский — уже много дней не могут связаться. Позже помощник актрисы рассказал, что Доронина была в больнице на плановом лечении.
Коллеги Дорониной рассказали «Собеседнику», что актриса «ушла на самоизоляцию» раньше всех — после декабрьских событий 2018 года, когда ее «попросили из театра», назначив его президентом.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Михайлов , Эдвард Радзинский , Олег Басилашвили , Андрей Малахов , Инна Чурикова , Татьяна Доронина , Светлана Коркошко
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