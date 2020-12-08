Доронину обвинили в неуважении к актерам

Коркошко после раскола театра ушла с Дорониной и пожалела.

«У нее сложный и мстительный характер. Она настоящая Салтычиха, не простила мне критику. Она с людьми не может сработаться, потому что слишком себя любит», — заявила актриса.

По словам Коркошко, однажды она сказала, что Доронина — не режиссер, и та не простила ей этих слов и лишила ролей.

«Мы жили, как будто все актеры — крепостные, а она — помещица. Для меня, честно скажу, Татьяна Васильевна — неинтеллигентный человек. Фальшива от кончиков пальцев до последнего волоска на голове», — заявила Коркошко, добавив, что при этом Доронина — потрясающая актриса.