Доронину обвинили в неуважении к актерам

Актриса Светлана Коркошко рассказала о своей работе с главой МХАТ имени Горького Татьяной Дорониной и назвала ее мстительной, фальшивой и неинтеллигентной. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Коркошко после раскола театра ушла с Дорониной и пожалела.
«У нее сложный и мстительный характер. Она настоящая Салтычиха, не простила мне критику. Она с людьми не может сработаться, потому что слишком себя любит», — заявила актриса.
По словам Коркошко, однажды она сказала, что Доронина — не режиссер, и та не простила ей этих слов и лишила ролей.
«Мы жили, как будто все актеры — крепостные, а она — помещица. Для меня, честно скажу, Татьяна Васильевна — неинтеллигентный человек. Фальшива от кончиков пальцев до последнего волоска на голове», — заявила Коркошко, добавив, что при этом Доронина — потрясающая актриса.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что 87-летняя Доронина перестала выходить на связь. Он заявлял, что коллеги — Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили, Эдвард Радзинский — уже много дней не могут связаться. Позже помощник актрисы рассказал, что Доронина была в больнице на плановом лечении.
Коллеги Дорониной рассказали «Собеседнику», что актриса «ушла на самоизоляцию» раньше всех — после декабрьских событий 2018 года, когда ее «попросили из театра», назначив его президентом.