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Москва

Петросян дал «оплеуху» дочери 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Петросян дал «оплеуху» дочери
Фото: РИА Новости
Евгений Петросян рассказал, что не хочет знакомить старшую дочь Викторину с маленьким сыном Ваганом и не общается с ней. Об этом он заявил в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Как сообщал «Рамблер», ранее Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. При этом раздел имущества между бывшими супругами до сих пор продолжается, а дочь сатирика Викторина встала на сторону мачехи.
В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре комик подтвердил рождение ребенка, опубликовав фотографию с сыном Ваганом. При этом появилась информация, что Степаненко и Викторина усомнились в том, что комик является биологическим отцом мальчика.
По словам юмориста, он не мечтал о сыне, так как думал, что это невозможно, но Татьяна Брухунова его переубедила. Говоря же о старшей дочери, сатирик назвал ее «теткой 55 лет» и отметил, что с рождением сына она его не поздравила.

«Мы не общаемся», — заявил Евгений Петросян.

Он также рассказал, что не хотел бы, чтобы его дочь и сын познакомились.
В ходе интервью юморист также затронул тему своего развода после 30 лет брака. Петросян отметил, что ему очень жаль дуэт со Степаненко, он предлагал ей развестись мирно, но бывшей жене «захотелось войны».
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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