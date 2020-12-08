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«Ужасы нашего замка»: Галкин напугал Пугачеву 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Ужасы нашего замка»: Галкин напугал Пугачеву
Фото: РИА Новости
Юморист Максим Галкин поделился в Instagram забавным видео, в котором он вместе с детьми пугает свою жену, певицу Аллу Пугачеву.

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — подписал ролик Галкин.

На видео дети супругов — Лиза и Гарри — сначала подшутили над самим юмористом, со страшным воем напугав его чучелом в черной накидке и белой маске. А затем все вместе решили испугать и Пугачеву.
Примадонна более эмоционально отреагировала на розыгрыш, закрывшись руками и спрятавшись в кресле. При этом дети хохотали и даже упали на пол.
Пользователи соцсети пришли в восторг от шутки двойняшек и высказали свое восхищение в комментариях.

«Какие креативные и артистичные дети! Сразу мое детство вспомнила. Мои родители тоже страдали от буйства фантазии меня и брата», — написала oxana_amerikanka.

«Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети», — отметила sokollova_irina.

«Страшно весело у вас», — восхитилась natalja1574.

Однако часть комментаторов призвала беречь Пугачеву и не пугать ее так.
Как сообщал «Рамблер», певица вышла замуж за юмориста в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram совместное фото с супругой и рассказал, что 15 ноября они отмечали годовщину своих отношений. Юморист напомнил, что они вместе уже 19 лет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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