«Ужасы нашего замка»: Галкин напугал Пугачеву 

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — подписал ролик Галкин.

На видео дети супругов — Лиза и Гарри — сначала подшутили над самим юмористом, со страшным воем напугав его чучелом в черной накидке и белой маске. А затем все вместе решили испугать и Пугачеву.

Примадонна более эмоционально отреагировала на розыгрыш, закрывшись руками и спрятавшись в кресле. При этом дети хохотали и даже упали на пол.

Пользователи соцсети пришли в восторг от шутки двойняшек и высказали свое восхищение в комментариях.

«Какие креативные и артистичные дети! Сразу мое детство вспомнила. Мои родители тоже страдали от буйства фантазии меня и брата», — написала oxana_amerikanka.

«Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети», — отметила sokollova_irina.

«Страшно весело у вас», — восхитилась natalja1574.

Однако часть комментаторов призвала беречь Пугачеву и не пугать ее так.

Как сообщал «Рамблер», певица вышла замуж за юмориста в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.

Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram совместное фото с супругой и рассказал, что 15 ноября они отмечали годовщину своих отношений. Юморист напомнил, что они вместе уже 19 лет.