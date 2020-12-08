Боня рассказала о потере девственности

Телеведущая Виктория Боня заявила, что лишилась девственности случайно и потом даже думала, что родилась без нее. Об этом она рассказала в интервью YouTube-шоу «Лучше правду»

По словам Бони, первый сексуальный опыт у нее произошел уже после того, как она получила паспорт в 16 лет.

«Я случайно лишилась девственности. Это было так обидно, что я сама себе заблокировала эту информацию», — пояснила она.

Телеведущая рассказала, что в тот вечер вместе с подругой пришла в гости к знакомому и его другу. Один из парней очень нравился ее подруге, и Боня оставила их наедине. А спустя некоторое время она сама оказалась в объятиях хозяина квартиры, которого она видела один раз.

«Он меня не насиловал, ничего такого. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, это длилось ровно две секунды. Я его просто пнула», — заявила Виктория Боня.

Она отметила, что только спустя много лет призналась самой себе, что действительно лишилась невинности с человеком, которого до этого даже не знала.

«Рамблер» писал, что в ходе интервью Виктория Боня также рассказала, что в детстве ей удалось спастись от маньяка, изнасиловавшего десятки девушек. Они с подругой пришли в гости к своему 30-летнему знакомому, с которым подружились, торгуя вместе на рынке.

До рокового вечера они много раз бывали у него дома и не считали его угрозой, но в тот раз он «превратился в дьявола», гонял их до четырех утра, наставил синяков, прижигал сигаретами. Однако в какой-то момент выпустил их. Позже выяснилось, что мужчина был серийным насильником.