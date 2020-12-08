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Москва

Авербух ответил на слухи о свадьбе с Арзамасовой 

Мария Иванова 1 час назад
Авербух ответил на слухи о свадьбе с Арзамасовой
Фото: РИА Новости
Бывший фигурист, хореограф Илья Авербух заявил, что они с актрисой Елизаветой Арзамасовой пока не планируют свадьбу. Об этом сообщает «СтарХит».
Как писал «Рамблер», в июле в СМИ появилась информация о романе 46-летнего Авербуха с 25-летней Арзамасовой. Позже на безымянном пальце актрисы заметили бриллиантовое кольцо, интернет-пользователи решили, что пара собирается пожениться.

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим», — рассказал Авербух.

По данным «СтарХита», Авербух и Арзамасова живут вместе в его загородном доме. Издание отмечает, что актриса уже подружилась с сыном хореографа от фигуристки Ирины Лобачевой: их разница в возрасте составляет всего девять лет.
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