Авербух ответил на слухи о свадьбе с Арзамасовой 

Бывший фигурист, хореограф Илья Авербух заявил, что они с актрисой Елизаветой Арзамасовой пока не планируют свадьбу. Об этом сообщает «СтарХит».
Как писал «Рамблер», в июле в СМИ появилась информация о романе 46-летнего Авербуха с 25-летней Арзамасовой. Позже на безымянном пальце актрисы заметили бриллиантовое кольцо, интернет-пользователи решили, что пара собирается пожениться.
«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим», — рассказал Авербух.
По данным «СтарХита», Авербух и Арзамасова живут вместе в его загородном доме. Издание отмечает, что актриса уже подружилась с сыном хореографа от фигуристки Ирины Лобачевой: их разница в возрасте составляет всего девять лет.