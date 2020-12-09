Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Лоза ответил Шаляпину на обвинение в «уплывшем плоте» 

News.ru и ещё 1 49 минут назад
Лоза ответил Шаляпину на обвинение в «уплывшем плоте»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец Юрий Лоза заявил, что не знает о певце Прохоре Шаляпине, и обвинил его в жажде минутной славы.

Дайте почитать его книги или послушать песни. Он ничего не сделал в этой жизни, чтобы меня это заинтересовало. Люди по сути своей хотели бы быть известными, знаменитыми. Всем нужна минута славы. Они пытаются разными способами привлечь внимание, — сказал Лоза порталу Teleprogramma.pro.

Ранее Шаляпин заявил, что «плот Юрия Лозы уплыл лет 30 назад». При этом молодой певец заметил, что он образованный человек, потому что окончил академию имени Гнесиных.
Как писал NEWS.ru, Лоза не одобрил законопроект, внесённый в Госдуму, о выходном дне 31 декабря. Он считает, что в этот день и так работают только таксисты, журналисты и сфера обслуживания.
Ряд регионов России уже объявили 31 декабря выходным днём. Так поступили, например, власти Вологодской и Волгоградской областей, а также Республики Чувашия.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
News.ru: последние новости
Зрители пришли в ужас от внешнего вида артистов на «Песне года» Зрители пришли в ужас от внешнего вида артистов на «Песне года» Миро раскусила Петросяна, который не хочет «сгнить заживо» как Джигарханян Миро раскусила Петросяна, который не хочет «сгнить заживо» как Джигарханян Садальский раскрыл неожиданные подробности из жизни Баталова Садальский раскрыл неожиданные подробности из жизни Баталова
Комментарии
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
00:40
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
Прорыв трубы в Петербурге попал на видео
00:05
Прорыв трубы в Петербурге попал на видео
Происшествия
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
00:47
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
01:38
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
Происшествия Армия
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
01:35
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
Происшествия В мире
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение