«Трижды сдавала тест на COVID»

«Причем третьего числа были съемки телеканала «Россия», соответственно, второго числа брали тест и четвертого еще раз брали. Все артисты, которые принимали участие в этом фестивале, все сдали тест на COVID-19. Абсолютно все сдавали тест и съемочная группа, и артисты, музыканты, тех персонал, это 200%», — поделился концертный директор.