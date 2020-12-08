«Очень слабые легкие»: Разин о состоянии Шатунова

— В группе риска сейчас находится и Юрий Шатунов. У него же очень слабые легкие. Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то 100 процентов — будет аналогичное протекание болезни. Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов — с шести, и он не перестает курить. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось. В этом плане я за него молюсь, — сообщил Разин изданию «Собеседник».