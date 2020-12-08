Ещё
Далее:
Читайте также:
Все фильмы в вашем мобильном
Все фильмы в вашем мобильном Качайте Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Я был обескуражен»: Сергей Соседов рассказал, как Лолита довела его до истерики 

Вечерняя Москва и ещё 1 8 декабря 2020
Соседов рассказал, как Лолита довела его до истерики
Фото: Вечерняя Москва
Член жюри популярного шоу «Суперстар! Возвращение» Сергей Соседов сделал заявление, что регулярно терпит нападки со стороны певицы Лолиты в ходе проекта.
Телеведущий признался, что нынешние съемки нелегко ему дались.

— Конечно, я не ожидал, что на меня будет так набрасываться и нападать с какими-то старыми заметками Лолита. Причем в основном она зачитывала тексты, которые писал не я. Конечно, не был готов к такому напору и претензиям. Я был обескуражен: зрители это видят. К счастью, все тяжелые куски в процессе монтажа были убраны, — пояснил Соседов.

Скандал между персонами разразился после того, как Влад Сташевский спел хит Жени Белоусова «Облако волос». Лолита не преминула упрекнуть Соседова, что тот 25 лет назад публично унизил Белоусова, называв его бесталанным.
После этого у критика якобы случилась истерика. Он вынужден был пожаловаться на поведение Лолиты руководству проекта.

— Думаю, что Лолите было сделано замечание. Конечно, она слышала мои возмущения за столом. Многие коллеги, в частности певица Марув, тоже не понимали такой реакции Лолиты на мои реплики и вообще такого отношения ко мне. … Так же была возмущена и Диана Арбенина. Диана всегда одергивала Лолиту, — поделился секретами закулисья Соседов в интервью «Собеседнику».

По его словам, Лолита поставила для себя задачей защищать артистов и «буквально выбивать» хорошие оценки из жюри.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Вечерняя Москва: последние новости
«Страшная правда»: Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти Джигарханяна «Страшная правда»: Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти Джигарханяна «Очень слабые легкие»: Андрей Разин переживает за состояние здоровья Юрия Шатунова «Очень слабые легкие»: Андрей Разин переживает за состояние здоровья Юрия Шатунова «Его интересует не диалог, а деньги»: Отца Децла шокировало поведение внука «Его интересует не диалог, а деньги»: Отца Децла шокировало поведение внука
Комментарии
Шоу-бизнес , Влад Сташевский , Сергей Соседов , Диана Арбенина , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
00:40
Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита
Прорыв трубы в Петербурге попал на видео
00:05
Прорыв трубы в Петербурге попал на видео
Происшествия
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
00:47
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
01:38
Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе
Происшествия Армия
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
01:35
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
Происшествия В мире
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение