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«Это память о Валюше»: на солистку «Комбинации» разозлились из-за Легкоступовой 

Мария Иванова 19 минут назад
Солистку «Комбинации» раскритиковали из-за Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал песню «Ягода-малина» в исполнении солистки «Комбинации» Татьяны Ивановой. Как сообщает News.ru, он счел, что Иванова не смогла почтить память Валентины Легкоступовой.
Иванова — участница шоу НТВ «Суперстар», а Соседов входит в состав жюри программы. Голос певицы он назвал «пластмассовым».

«Это песня-память по Валюше, ее надо исполнять более проникновенно! И в припеве надо петь более эмоционально — «ягода малина нас к себе манила», это ведь обращение к ней, это Валя нас манит!» — заявил критик.

За Иванову вступилась певица Наташа Королева. Она подчеркнула, что «Ягода-малина» — легкая и светлая песня.

«В конце концов, у нас тут не поминки», — сказала она.

Как писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.
За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков, она перенесла операцию.
Следователи выясняют, как именно Легкоступова получила травмы.
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Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Сергей Соседов , Юрий Фирсов , Наташа Королева , Татьяна Иванова , НТВ
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