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Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко 

Rambler News Service 27 минут назад
Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
Фото: РИА Новости
Юморист, создатель и автор телепередачи «Кривое зеркало» Евгений Петросян не ожидал, что его развод с Еленой Степаненко вызовет скандал в прессе, он также сожалеет, что после официального расставания с артисткой им не удалось сохранить творческий дуэт. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Я не допускал мысли о том, что скандал будет, мне казалось, что это невозможно допустить. Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей», — ответил Петросян на вопрос ведущего о том, пытался ли он проявить мудрость ради мирного развода.

Он также отметил, что не расстраивался из-за скандала вокруг развода со Степаненко, поскольку научился не реагировать на подобные вещи.

«Меня успокаивает мой зритель, потому что он почему-то уверен, что грязь ко мне не пристает. И это не отразилось на его чувстве. И я безумно благодарен», — сказал юморист.

«Как только газеты вероломно втерлись в мою жизнь…я сказал: мне жалко дуэт. Дуэт у нас получился, и мне его жаль, искренне. Я бы хотел его сохранить. Я же Лене предлагал как-то мирно расстаться, поскольку целый ряд причин был… ни одна, ни две, целый ряд причин был.. Я говорил: буду помогать тебе во всем, давай тихо-мирно… Отпусти ты меня», — отметил Петросян. «Захотелось войны», — заключил артист.

Юморист отметил, что не вырезает номера Степаненко из своих программ, поскольку зритель не должен страдать из-за их разрыва. При этом от новых съемок артистка отказалась.

«Новые она в другом месте снимает», — сказал Петросян.

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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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