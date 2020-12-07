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«Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня повесят» 

Артём Кульша 1 час назад
«Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня повесят»
Фото: РИА Новости
Покровители певицы Светланы Лободы повесят того, кто назовет имя отца ее ребенка. Об этом бывший организатор гастролей артистки в России Стас Пшеницын заявил «Экспресс газете».
Он отметил, что по какой-то причине большая часть средств массовой информации старается не обижать артистов, например, журналисты знают, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков гомосексуалисты, но не говорят об этом, а спрашивают их про женщин, с которыми те якобы встречаются.
Также СМИ не трогают Лободу. Бывший организатор ее гастролей в России допустил, что это вызвано страхом перед ее покровителями. Он отказался назвать их имена.

«Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня и впрямь повесят на следующий же день», — заявил Пшеницын.

Он рассказал, что однажды в ходе его работы с певицей она через Баскова получила приглашение выступить на корпоративном мероприятии одного из помощников президента России на одном из островов. Последнее место в бизнес-классе, остававшееся в самолете, заняла Лобода, а Басков летел в эконом-классе. Вилла, куда певицу поселили, ей не понравилась, она устроила скандал, и ее поселили в другую. Пшеницын назвал это показательным примером влиятельности покровителей Лободы.
Лобода, как сообщал «Рамблер», на протяжении некоторого времени встречалась с танцором и музыкантом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина. В 2014-м они расстались. Несколько лет назад СМИ сообщили, что певица может встречаться с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В 2018-м она родила дочь Тильду, до сих пор не назвав имя отца ребенка.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Стас Пшеницын , Светлана Лобода
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