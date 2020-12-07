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Москва

Боня рассказала о побеге от маньяка 

Мария Иванова 1 час назад
Боня рассказала о побеге от маньяка
Фото: РИА Новости
Телеведущая Виктория Боня заявила, что в детстве ей удалось спастись от маньяка, изнасиловавшего десятки девушек. О своей жизни в Краснокаменске она рассказала в интервью YouTube-шоу «Лучше правду».
Боня вспомнила о нескольких случаях, когда ей угрожала серьезная опасность. В 13-14 лет после дискотеки они с подругой пошли в гости к карманникам. Ее подругу запер в комнате один из них, но Боне удалось ее освободить и они сбежали. Телеведущая считает, что помогла им молитва.

«Мы встаем с ней на колени, начинам читать молитву «Отче наш». Меня могли четвертовать не один раз, убить, изнасиловать не один раз, смотрю назад и думаю, сколько же раз мне помогал бог», — отметила она.

Боня рассказала, что тогда был февраль, они не успели обуться и бежали из квартиры босиком в 15-градусный мороз.
Другой случай произошел через пару лет. Они с подругой пришли в гости к своему 30-летнему знакомому. Они вместе торговали на рынке и подружились с этим мужчиной, много раз бывали у него дома и не считали его угрозой, но в тот вечер он «превратился в дьявола».

«Достает топор, говорит: «Я отрублю вам бошки». Гонял нас до четырех утра, наставил синяков, прижигал сигаретами», — рассказала Боня.

По ее словам, в какой-то момент они с подругой его «загоняли» и он выпустил их. Позже выяснилось, что мужчина был серийным насильником.
Как сообщал «Рамблер», ранее о пережитых в детстве домогательствах рассказала певица Анна Седокова. По ее словам, мужчина, который жил с ее матерью, оказался педофилом.

«Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше», — рассказала певица.

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Шоу-бизнес , Анна Седокова
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