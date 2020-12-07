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Жить осталось полтора года: звезда «Аншлага» о смертельной болезни 

Вероника Полынина 41 минуту назад
Звезда «Аншлага»: жить осталось полтора года
Фото: globallookpress.com
Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о борьбе со смертельной болезнью.
55-летняя Рожкова рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» о том, что шесть лет назад пережила тяжелый уход своего отца после длительной болезни.
На нервной почве она заболела аутоиммунным гепатитом, а затем врачи диагностировали у юмористки цирроз печени в предпоследней стадии.
По словам Рожковой, медики отводили ей полтора года жизни, но она начала лечение, которое дало хорошие результаты.

«У меня положительная динамика, такое редко бывает», — приводит Cosmopolitan слова артистки.

По словам Рожковой, цирроз печени напрасно ассоциируют с алкоголизмом. Артистка рассказала, что в юности выпила 150 граммов крепкого алкоголя, после чего чуть не умерла.

«У меня остановилось сердце! Слава богу, что рядом были друзья, которые занимались карате. Они ударили меня в грудину, сломали мне ребро и завели сердце. Врачи потом объяснили, что это спасло мне жизнь», — заявила она, отметив, что после этого отказалась от алкоголя.

Рожкова призналась, что в трудный момент ее поддержала не только семья, но и поклонники и просто неравнодушные люди.

«Я почувствовала, что не одна в этом мире», — призналась юмористка.

Ранее, как писал «Рамблер», бизнесмен Олег Тиньков рассказал о борьбе с лейкозом. Предприниматель прошел три курса химиотерапии и пересадку костного мозга. По его словам, выздоровление «отодвигается» на середину 2021 года. «Да, болезнь оказалось долгая, сложная и противная… если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!» — посоветовал Тиньков.
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Шоу-бизнес , Олег Тиньков , Светлана Рожкова , Cosmopolitan
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