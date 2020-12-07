Звезда «Аншлага»: жить осталось полтора года

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о борьбе со смертельной болезнью.

55-летняя Рожкова рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» о том, что шесть лет назад пережила тяжелый уход своего отца после длительной болезни.

На нервной почве она заболела аутоиммунным гепатитом, а затем врачи диагностировали у юмористки цирроз печени в предпоследней стадии.

По словам Рожковой, медики отводили ей полтора года жизни, но она начала лечение, которое дало хорошие результаты.

«У меня положительная динамика, такое редко бывает», — приводит Cosmopolitan слова артистки.

По словам Рожковой, цирроз печени напрасно ассоциируют с алкоголизмом. Артистка рассказала, что в юности выпила 150 граммов крепкого алкоголя, после чего чуть не умерла.

«У меня остановилось сердце! Слава богу, что рядом были друзья, которые занимались карате. Они ударили меня в грудину, сломали мне ребро и завели сердце. Врачи потом объяснили, что это спасло мне жизнь», — заявила она, отметив, что после этого отказалась от алкоголя.

Рожкова призналась, что в трудный момент ее поддержала не только семья, но и поклонники и просто неравнодушные люди.

«Я почувствовала, что не одна в этом мире», — призналась юмористка.