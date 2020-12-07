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Моргенштерн пришел на программу «Давай поженимся» 

Вечерняя Москва и ещё 3 12 минут назад
Моргенштерн пришел на «Давай поженимся»
Фото: Instagram
Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) пришел на передачу на Первом канале «Давай поженимся». Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories разместила ведущая программы Лариса Гузеева.
В коротком ролике артист стоит на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала он танцует, а потом останавливается и поправляет прическу.
В каком именно качестве Моргенштерн будет участвовать в программе, неизвестно. При этом Гузеева упомянула о том, что сейчас идут съемки новогодних шоу.
Ранее директор Моргенштерна допустил его участие в «Голубом огоньке». Он выразил мнение, что зрители устали постоянно видеть только Киркорова да Баскова, в то время как молодые музыканты вроде Моргенштерна могут поднять рейтинги передач.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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