Моргенштерн пришел на «Давай поженимся»

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) пришел на передачу на Первом канале «Давай поженимся». Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories разместила ведущая программы Лариса Гузеева

В коротком ролике артист стоит на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала он танцует, а потом останавливается и поправляет прическу.

В каком именно качестве Моргенштерн будет участвовать в программе, неизвестно. При этом Гузеева упомянула о том, что сейчас идут съемки новогодних шоу.