Спустя много лет обнародованы подробности убийства Круга 

Летом 2002 года грабители проникли в дом известного исполнителя шансона Михаила Круга . У бандитов были пистолеты, и хозяин дома погиб.

Тогда было много версий, предполагалось, что это было заказное убийство.

Однако все оказалось проще, правда, не менее страшно — грабителей интересовала добыча, а человеческая жизнь была разменной монетой.

Спустя 18 лет после роковой ночи по телевидению на телеканале НТВ показали интервью убийцы, состоявшего в группировке «Тверские волки».

Как оказалось, бандиты не рассчитали время — они предполагали быстро обчистить пустой дом. Но семья Круга вернулась в самый неподходящий момент.

В гибели Михаила грабитель обвинил…его самого. Воры хотели спрятаться и потом убежать, но их заметили сначала теща, потом супруга Круга, женщины начали кричать, а Михаил бросился на их защиту.

«Думали проскочить, но не получилось. Круг выскочил. Он мужчина, должен был понимать, что если человек с пистолетом, и пистолет с глушителем, то это уже не игрушки. Но он бросился на Веселова (напарник Агеева), несмотря на пистолет, кинулся на него, схватил за руку. Они начали бороться. В момент этой борьбы и прозвучал выстрел», — приводит слова убийцы Экспресс Газета.

Однако этот первый выстрел лишь ранил Михаила. Роковым стал уже второй…

Как ранее писал «Рамблер», 18-летний сын Михаила Круга покорил россиян. Александр Круг появился вместе с матерью, Ириной Круг , в программе "Привет, Андрей!", где они вместе спели песню "Вот и все".

Александр Круг родился за месяц до гибели своего знаменитого отца, которого застрелили в собственном доме в 2002 году.