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Москва

Спустя много лет обнародованы подробности убийства Круга 

Ирина Лебедева 10 минут назад
Спустя много лет обнародованы подробности убийства Круга
Фото: Instagram
Летом 2002 года грабители проникли в дом известного исполнителя шансона Михаила Круга. У бандитов были пистолеты, и хозяин дома погиб.
Тогда было много версий, предполагалось, что это было заказное убийство.
Однако все оказалось проще, правда, не менее страшно — грабителей интересовала добыча, а человеческая жизнь была разменной монетой.
Спустя 18 лет после роковой ночи по телевидению на телеканале НТВ показали интервью убийцы, состоявшего в группировке «Тверские волки».
Как оказалось, бандиты не рассчитали время — они предполагали быстро обчистить пустой дом. Но семья Круга вернулась в самый неподходящий момент.
В гибели Михаила грабитель обвинил…его самого. Воры хотели спрятаться и потом убежать, но их заметили сначала теща, потом супруга Круга, женщины начали кричать, а Михаил бросился на их защиту.

«Думали проскочить, но не получилось. Круг выскочил. Он мужчина, должен был понимать, что если человек с пистолетом, и пистолет с глушителем, то это уже не игрушки. Но он бросился на Веселова (напарник Агеева), несмотря на пистолет, кинулся на него, схватил за руку. Они начали бороться. В момент этой борьбы и прозвучал выстрел», — приводит слова убийцы Экспресс Газета.

Однако этот первый выстрел лишь ранил Михаила. Роковым стал уже второй…
Как ранее писал «Рамблер», 18-летний сын Михаила Круга покорил россиян. Александр Круг появился вместе с матерью, Ириной Круг, в программе "Привет, Андрей!", где они вместе спели песню "Вот и все".
Александр Круг родился за месяц до гибели своего знаменитого отца, которого застрелили в собственном доме в 2002 году.
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Шоу-бизнес , Ирина Круг , Михаил Круг , НТВ
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