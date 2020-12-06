Рэпер Ганвест разозлился на бедных людей 

Казахстанский рэпер Руслан Гоминов (англоязычное прозвище «Ганвест») разозлился на нищих людей, получающих «20 тысяч». Исполнитель обратился к своим ненавистникам в инстаграме. Он прочитал им мораль, заявив, что люди не любят его из-за собственной нищеты.

«Откройте свои глаза, взгляните в окно, посмотрите, что вокруг вас? Ничего. У вас по жизни все не так, все не те. Вы идеальные. 20 тысяч, и все круто. Мерзко. Я устал весь ваш негатив читать», — написал он.

Также рэпера возмутило то, что люди терпят нищенское положение и условия жизни.

Он заявил, что в регионах «творится жесть», не уточнив какие регионы имеет в виду — казахстанские или российские. По словам рэп-декламатора, люди считают, что живут нормально, хотя у них течет крыша, гниет пол, нет отопления и горячей воды.

«А он: ну мне пойдет, нормально. Людей загнали просто в угол и заставили терпеть», — считает рэпер.