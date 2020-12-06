«С Бузовой одно лицо»: Чехова кардинально изменилась

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Поклонники уже привыкли к тому, что телеведущая очень сильно похудела.

Теперь же девушка попрощалась с длинными волосами. Она подстриглась, сделала каре.

Преображением Чехова поделилась в инстаграме.

«Декабрь — месяц перемен!

Хочу встретить новый год с новыми мыслями!

И как любая истинная женщина, расставаясь с прошлым, кардинально меняю прическу!

Такие короткие волосы у меня были ровно 20 лет назад, в 2000 году.

Сейчас, как будто на Машине Времени перенеслась в свою юность», — написала она в микроблоге.

Подписчики отреагировали неоднозначно. Очень многие решили, что стрижка — это была последняя капля, и Анфиса окончательно утратила свою индивидуальность. И стала похожа на Ольгу Бузову

«На Бузову стала похожа», «Точно, я тоже сразу о ней подумал, первые ассоциации», «Они все друг на друга похожи, как на конвейере.. Одна форма бровей, губ, цвет волос… Стерлась индивидуальность», «С Бузовой почти одно лицо».

Как ранее писал «Рамблер», недавно Чехова устроила себе сразу два отпуска практически подряд.

Сначала телеведущая наслаждалась теплым океаном на Мальдивах.