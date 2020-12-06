В России выбрали лучших актеров десятилетия 

Компания SuperJob провела опрос и на его основе составила рейтинг лучших, по мнению россиян, актеров и актрис десятилетия.
Среди мужчин больше всего голосов получили Константин Хабенский и Александр Петров, за ними Сергей Безруков и Данила Козловский.
Среди женщин с большим отрывом лидирует Светлана Ходченкова.
Затем симпатию публики разделили Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская.
Среди зарубежных звезд больше всего поклонников у Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, затем — Роберта Дауни-младшего, Брэда Питта и Джеки Чана.
Анжелина Джоли вне конкуренции, за ней — Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йохансон.
Как ранее писал «Рамблер», газета The New York Times составила список 25 лучших актеров XXI века.
Кинокритики издания Манола Даргис и Энтони Скотт подчеркнули, что представленный топ-25 является субъективным и скандальным "из-за некоторых упущений".