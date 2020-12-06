Ротару спела в Москве 

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Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года» в Москве . Фрагменты выступления она опубликовала в сторис Instagram

Артистка исполнила два своих хита — «Червона рута» и «Сердце размером с солнце». Поклонники тепло встретили певицу аплодисментами.

На странице фестиваля отмечается, что зал был заполнен на 25% в связи с соблюдением норм, предусмотренных Роспотребнадзором из-за пандемии COVID-19.

Запись концерта покажут в эфире 1 и 2 января 2021 года.

Ранее, в 2018 году, Ротару отказалась от участия в «Песне года», но с 2019-го возобновила выступления в России.

Сообщается, что, по информации концертного директора певицы, нынешнее выступление Ротару было бесплатным.