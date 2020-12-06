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Москва

Ротару спела в Москве 

Украина.ру 28 минут назад
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года» в Москве. Фрагменты выступления она опубликовала в сторис Instagram
Артистка исполнила два своих хита — «Червона рута» и «Сердце размером с солнце». Поклонники тепло встретили певицу аплодисментами.
На странице фестиваля отмечается, что зал был заполнен на 25% в связи с соблюдением норм, предусмотренных Роспотребнадзором из-за пандемии COVID-19.
Запись концерта покажут в эфире 1 и 2 января 2021 года.
Ранее, в 2018 году, Ротару отказалась от участия в «Песне года», но с 2019-го возобновила выступления в России.
Сообщается, что, по информации концертного директора певицы, нынешнее выступление Ротару было бесплатным.
Помимо Ротару, из украинских артистов на фестивале выступили дуэт Artik & Asti, Ани Лорак, Таисия Повалий.
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Шоу-бизнес , Видео , Таисия Повалий , София Ротару , Роспотребнадзор , Москва
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