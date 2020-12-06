Сын сообщил о состоянии Ширвиндта 

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Михаил Ширвиндт рассказал, что его родителей выписывают из больницы.

Александр Анатольевич с супругой были госпитализированы в конце ноября с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на солидный возраст — 86 лет — художественный руководитель Московского тетра сатиры переболел относительно легко, пишут 7days.ru.

Михаил рассказал, что в клинике к звездной семье относились очень внимательно и лечение, и уход были на должном уровне.

Ширвиндт-старший на вопрос о самочувствии отвечал цитатой из Толстого.

«Ничего, вот только старость никак не проходит».

Как ранее сообщал «Рамблер», 86-летний Ширвиндт, а также его 85-летняя жена архитектор Наталья Белоусова были доставлены в одну из больниц Москвы с диагнозом «Вирусная пневмония».

Изначально врачи оценивали состояние актера как средней тяжести.