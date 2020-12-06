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Москва

После «Песни года» все потрясены нестареющей красотой Ротару 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Публика потрясена нестареющей красотой Ротару
Фото: РИА Новости
Софии Ротару уже 73 года. Из-за пандемии коронавируса артистка предпочитает тихую жизнь в своем загородном доме под Киевом.
Она даже отказалась от ряда предложений из-за сложностей с закрытием границ, — рассказала «Комсомольская правда».
Но Игорю Крутому, с которым дружит давно, София Михайловна еще год назад пообещала выступить на «Песне года».
И сдержала свое обещание — заранее прилетела в столицу, отсидела карантин, сдала тесты и только тогда вышла на сцену.
Осталось добавить, что это было абсолютно бесплатное выступление.
Публика была рада послушать знаменитую исполнительницу. И не меньше рада тому, что годы никак не сказываются на внешности Ротару.
Она по-прежнему молода, стройна и очень красива.
Многие звезды пользуются услугами пластических хирургов, кто-то более успешно, кто-то — менее.
Но, как считают специалисты, в случае Софии Михайловны филигранное мастерство хирурга лишь подчеркнуло природные данные, редкостную генетику и наличие железной воли в уходе за собой.
Как ранее писал «Рамблер», выступление Софии Ротару и других звезд на «Песне года» можно будет увидеть на ТВ. Новогодний концерт покажут 1 и 2 января на телеканале «Россия».
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Шоу-бизнес , София Ротару , Комсомольская правда
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