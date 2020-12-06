Публика потрясена нестареющей красотой Ротару

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Софии Ротару уже 73 года. Из-за пандемии коронавируса артистка предпочитает тихую жизнь в своем загородном доме под Киевом

Она даже отказалась от ряда предложений из-за сложностей с закрытием границ, — рассказала «Комсомольская правда».

Но Игорю Крутому, с которым дружит давно, София Михайловна еще год назад пообещала выступить на «Песне года».

И сдержала свое обещание — заранее прилетела в столицу, отсидела карантин, сдала тесты и только тогда вышла на сцену.

Осталось добавить, что это было абсолютно бесплатное выступление.

Публика была рада послушать знаменитую исполнительницу. И не меньше рада тому, что годы никак не сказываются на внешности Ротару.

Она по-прежнему молода, стройна и очень красива.

Многие звезды пользуются услугами пластических хирургов, кто-то более успешно, кто-то — менее.

Но, как считают специалисты, в случае Софии Михайловны филигранное мастерство хирурга лишь подчеркнуло природные данные, редкостную генетику и наличие железной воли в уходе за собой.