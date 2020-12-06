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Москва

Сестра Бузовой рассказала, из-за чего получила инсульт 

Ирина Лебедева 57 минут назад
Сестра Бузовой назвала виновного в своем инсульте
Фото: Instagram
Анна Бузова, младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой,
в конце ноября попала в больницу, где девушке диагностировали инсульт.
У нее была нарушена речь, потеряна чувствительность в правой руке и ноге. Об этом рассказывают news.ru.
Сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт
В больничной палате у Анны было время переосмыслить свою жизнь, чтобы понять, почему в таком молодом возрасте ее постигла такая серьезная болезнь.
Бузова пришла к выводу, что она накликала ее себе сама. Как позднее девушка написала в инстаграме, в материальность мыслей она верила давно.
Другое дело, что не делала из этого никаких выводов и накопила в душе слишком много негатива. Это и привело к инсульту.

«Все, что со мной произошло, — это результат потока моих отрицательных мыслей, которые настолько глубоко засели и спрятались в моей голове, что я перестала их замечать, спрятав за ширмой улыбки», — сообщила Анна в микроблоге.

В больнице, спасаясь от грустных мыслей, она прослушала аудиокнигу «Подсознание может всё» и после этого поняла, что нужно мыслить позитивно.
Поэтому теперь каждое утро в течение нескольких минут Анна повторяет, что здорова. Девушка уверена, что такой настрой реально помогает излечиться.
Как ранее писал «Рамблер», Анна и Ольга долгое время не общались, будучи в ссоре. Этим летом девушки все же помирились, устроив роскошный девичник на яхте.
В прогулке по Москве-реке компанию им составила звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Десятовская.
Видео дня. В Ростове-на-Дону горит склад с пиротехникой
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Шоу-бизнес , Анна Бузова
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