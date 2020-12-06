Сестра Бузовой назвала виновного в своем инсульте

Анна Бузова , младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой,

в конце ноября попала в больницу, где девушке диагностировали инсульт.

У нее была нарушена речь, потеряна чувствительность в правой руке и ноге. Об этом рассказывают news.ru.

В больничной палате у Анны было время переосмыслить свою жизнь, чтобы понять, почему в таком молодом возрасте ее постигла такая серьезная болезнь.

Бузова пришла к выводу, что она накликала ее себе сама. Как позднее девушка написала в инстаграме, в материальность мыслей она верила давно.

Другое дело, что не делала из этого никаких выводов и накопила в душе слишком много негатива. Это и привело к инсульту.

«Все, что со мной произошло, — это результат потока моих отрицательных мыслей, которые настолько глубоко засели и спрятались в моей голове, что я перестала их замечать, спрятав за ширмой улыбки», — сообщила Анна в микроблоге.

В больнице, спасаясь от грустных мыслей, она прослушала аудиокнигу «Подсознание может всё» и после этого поняла, что нужно мыслить позитивно.

Поэтому теперь каждое утро в течение нескольких минут Анна повторяет, что здорова. Девушка уверена, что такой настрой реально помогает излечиться.