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«Лоза меня приложил недавно»: Шаляпин возмущен 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Лоза меня приложил недавно»: Шаляпин возмущен
Фото: Instagram
Прохор Шаляпин в эфире телепередачи «Ты не поверишь» на НТВ принародно возмутился из-за слов Юрия Лозы.

«Лоза меня приложил недавно. Я для него ноль. Он вообще-то удивительный человек. Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад», — цитирует слова певца teleprogramma.pro.

Более того, Прохор предположил, что, провоцируя конфликты, Лоза делает себе рекламу.
К примеру, Юрий подал в суд на Шнурова за матерные стихи — и теперь на фоне Шнурова внимание обратили и на Лозу.

«Благодаря Шнурову он получает огромную рекламу. Я не удивлюсь, что у него сейчас пойдут концерты, как только все откроют».

Как ранее сообщал «Рамблер», Предстоящий Новый год — это подарок свыше для тех, кто долго не мог увидеться с родными и близкими по причине занятости.
Об этом сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» певец и шоумен Прохор Шаляпин.
Артист признался, что в этот праздник он решил отказаться от пафосных застолий в пользу уютных семейных посиделок.
Видео дня. В Ростове-на-Дону горит склад с пиротехникой
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , НТВ
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