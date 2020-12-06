«Лоза меня приложил недавно»: Шаляпин возмущен 

Прохор Шаляпин в эфире телепередачи «Ты не поверишь» на НТВ принародно возмутился из-за слов Юрия Лозы.

«Лоза меня приложил недавно. Я для него ноль. Он вообще-то удивительный человек. Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад», — цитирует слова певца teleprogramma.pro.

Более того, Прохор предположил, что, провоцируя конфликты, Лоза делает себе рекламу.

К примеру, Юрий подал в суд на Шнурова за матерные стихи — и теперь на фоне Шнурова внимание обратили и на Лозу.

«Благодаря Шнурову он получает огромную рекламу. Я не удивлюсь, что у него сейчас пойдут концерты, как только все откроют».

Как ранее сообщал «Рамблер», Предстоящий Новый год — это подарок свыше для тех, кто долго не мог увидеться с родными и близкими по причине занятости.

Об этом сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» певец и шоумен Прохор Шаляпин.

Артист признался, что в этот праздник он решил отказаться от пафосных застолий в пользу уютных семейных посиделок.