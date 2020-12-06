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«Я к нему хорошо отношусь»: Собчак вступилась за Шнурова 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
«Я к нему хорошо отношусь»: Собчак вступилась за Шнурова
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак, как обычно, шагнула не в ногу.
Если ранее она публично ссорилась с Сергеем Шнуровым, а тот посвящал ей стихи на грани приличия, а то и за гранью, то сейчас она вступилась за музыканта.
Очень многие представители шоу-бизнеса недовольны ядовитыми виршами лидера группировки «Ленинград».
И, если ранее кто-то отвечал музыканту, кто-то предпочитал не замечать, то сейчас артистическая тусовка возмутилась публично. Лоза даже в суд подал на матерщинника.
Зато Собчак в эфире телепередачи «Ты не поверишь» на НТВ заявила во всеуслышание:

«Это у вас неправильные сведения, что мы конфликтуем. Я к нему хорошо отношусь. Он — талантливый человек», — приводит слова светской львицы teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак назвала шахидками монахинь, находящихся в Среднеуральском женском монастыре и верных духовнику монастыря Сергию Романову, отлученному от церкви.
По мнению теледивы, женщины из обители готовы на крайние меры.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергий Романов , Ксения Собчак , НТВ
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