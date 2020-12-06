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Москва

«Не хочу, чтобы „Дом-2“ закрылся»: участник проекта 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Не хочу, чтобы „Дом-2“ закрылся»: участник проекта
Фото: Instagram
В последнее время в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что популярный проект испытывает финансовые трудности.
Якобы рейтинги его сильно упали, и перспективы реалити-шоу весьма туманны. Масла в огонь подлили отказ от съемочной площадки на Сейшелах и уход с телестройки ряда популярных участников.
Роман Капаклы, участник шоу, признался, что тревожные слухи дошли и до него.
Но все же он не думает, что проект закроется, хотя и очень переживает по этому поводу.

«Сейчас во всем мире настали не самые лучшие времена и в связи с последними событиями кажется, что кризис коснулся всех. Надеюсь, проект выдержит все трудности и будет успешно существовать дальше. Так что держим кулачки. Не хочу, чтобы «Дом-2» закрывался», — сказал он журналистам СтарХита.

Как ранее писал «Рамблер», экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева считает, что проект в последнее время скатился ниже некуда.
Вот во времена Водонаевой шоу было творческим, «настоящим, честным — про любовь и жизнь». А сейчас все не то.

«Этот телепроект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей».

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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Алена Водонаева , StarHit
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