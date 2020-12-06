«Не хочу, чтобы „Дом-2“ закрылся»: участник проекта 

В последнее время в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что популярный проект испытывает финансовые трудности.

Якобы рейтинги его сильно упали, и перспективы реалити-шоу весьма туманны. Масла в огонь подлили отказ от съемочной площадки на Сейшелах и уход с телестройки ряда популярных участников.

Роман Капаклы, участник шоу, признался, что тревожные слухи дошли и до него.

Но все же он не думает, что проект закроется, хотя и очень переживает по этому поводу.

«Сейчас во всем мире настали не самые лучшие времена и в связи с последними событиями кажется, что кризис коснулся всех. Надеюсь, проект выдержит все трудности и будет успешно существовать дальше. Так что держим кулачки. Не хочу, чтобы «Дом-2» закрывался», — сказал он журналистам СтарХита.

Вот во времена Водонаевой шоу было творческим, «настоящим, честным — про любовь и жизнь». А сейчас все не то.