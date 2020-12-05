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Москва

Блогер Лена Миро высмеяла мужа Бородиной за пост о мужских изменах 

News.ru 55 минут назад
Блогер Лена Миро жёстко раскритиковала мужа телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмена Курбана Омарова. В частности, блогер возмутилась из-за слов Омарова касательно мужских измен.
По словам Миро, супруга Омарова является «главной московской поборницей морали». По всей видимости, ей тоже изменяет муж, отметила блогер.

Мне очень нравится, когда комментарии по делу дают специалисты. Кто, если не Курбан, знает об этом всё? — подчеркнула Миро в своём блоге в ЖЖ.

Её также рассмешило утверждение, что даже самые красивые звёзды сталкиваются с изменами. Также смешанные чувства у блогера вызвало заявление Омарова, как можно остановить измены возлюбленных.
Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Бородина нелестно высказалась о новом проекте онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» — сериале «Беспринципные». Ведущая телестройки раскритиковала фильм за сцены, которые вызывают негатив и у зрителей «Дома-2».
Сериал показывает жизнь московской элиты и, по мнению Бородиной, построен «только на непристойностях».
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Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина , Москва
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