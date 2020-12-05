Полина Гагарина в бикини испугала россиян

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Полина Гагарина выложила в инстаграме фото не по сезону.

Певица лежит на деревянном настиле, на ней — светло-голубой купальник — бикини.

«В Москве солнце», — подписала она фотографию.

Фолловеры удивились худобе Гагариной. Певица, видимо чрезмерно увлеклась диетами — после родов она прибавила в весе и потом долго и мучительно худела, пока не добилась желаемого результата.

Но сейчас все дружно отметили, что неплохо бы чуть— чуть округлиться.

«Тень русалки», «На флюорографии можно экономить. Всё и так видно», «Кушать надо хорошо», — подобные комментарии заполонили страничку микроблога Гагариной.

Как сообщал «Рамблер», Полин Гагарина катастрофически похудела.

Это только в рекламе певица Гагарина ест чипсы с такой охотой, а в жизни, похоже, села на жесткую диету.