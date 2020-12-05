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Москва

Водонаева вмешалась в спор Бузовой и Самбурской 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Водонаева вмешалась в спор Бузовой и Самбурской
Фото: РИА Новости
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева не прошла мимо конфликта Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской.
Она поставила лайк посту Самбурской, где Настасья называет проект «днищем», — рассказывают News.ru.
И, хотя Алена потом и немного отыграла назад, отметив что не слишком вчитывалась в пост Самбурской, она заявила, что нынешний «Дом -2» и тот проект, с чего начиналось шоу — это «две разные планеты». Уровень передач сильно опустился.

«В наше время оттуда Беркову выгнали, узнав, что она порноактриса. Чувствуете разницу?» — напомнила Водонаева.

Как ранее писал «Рамблер», начало словесной перепалке положила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
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Она раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Настасья Самбурская. В ответ на это Самбурская назвала «Дом-2», всех его ведущих и зрителей — «днищем».
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Настасья Самбурская , Алена Водонаева
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