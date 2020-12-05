Водонаева вмешалась в спор Бузовой и Самбурской 

Она поставила лайк посту Самбурской, где Настасья называет проект «днищем», — рассказывают News.ru.

И, хотя Алена потом и немного отыграла назад, отметив что не слишком вчитывалась в пост Самбурской, она заявила, что нынешний «Дом -2» и тот проект, с чего начиналось шоу — это «две разные планеты». Уровень передач сильно опустился.

«В наше время оттуда Беркову выгнали, узнав, что она порноактриса. Чувствуете разницу?» — напомнила Водонаева.

Она раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Настасья Самбурская. В ответ на это Самбурская назвала «Дом-2», всех его ведущих и зрителей — «днищем».