Водонаева вмешалась в спор Бузовой и Самбурской 

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева не прошла мимо конфликта Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской.
Она поставила лайк посту Самбурской, где Настасья называет проект «днищем», — рассказывают News.ru.
И, хотя Алена потом и немного отыграла назад, отметив что не слишком вчитывалась в пост Самбурской, она заявила, что нынешний «Дом -2» и тот проект, с чего начиналось шоу — это «две разные планеты». Уровень передач сильно опустился.
«В наше время оттуда Беркову выгнали, узнав, что она порноактриса. Чувствуете разницу?» — напомнила Водонаева.
Как ранее писал «Рамблер», начало словесной перепалке положила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
Она раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Настасья Самбурская. В ответ на это Самбурская назвала «Дом-2», всех его ведущих и зрителей — «днищем».