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Москва

«Собака лает, а караван идет»: Загитова резко ответила критикам 

Ирина Лебедева 55 минут назад
Загитова резко ответила критикам
Фото: РИА Новости
В последнее время на Алину Загитову, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, обрушилась волна критики из-за ее работы в проекте «Ледниковый период».
Об этом рассказали news.ru.
В частности, известная легкоатлетка Иоланда Чен заявила, что именно из-за Загитовой, которая якобы не в состоянии вести программу, проект в этом году так сильно потерял рейтинг.
По мнению Чен, Алина очень слаба как телеведушая, даже не может задать интересный вопрос и подобрать нужные слова.
Загитова не стала ничего объяснять оппонентам Она просто написала в сторис инстаграма, где собраны видео— и фотосъемки проекта

«Собака лает, а караван идет».

Правда, позднее решила удалить этот пост — но информация уже разлетелась по всемирной паутине.
Как ранее писал «Рамблер», олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова сняла совместное видео с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Она разместила его в TikTok-аккаунте.
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
Комментарии
Шоу-бизнес , Иоланда Чен , Алина Загитова
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