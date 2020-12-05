Загитова резко ответила критикам

Все новости на карте

В последнее время на Алину Загитову , олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, обрушилась волна критики из-за ее работы в проекте «Ледниковый период».

Об этом рассказал и news.ru.

В частности, известная легкоатлетка Иоланда Чен заявила, что именно из-за Загитовой, которая якобы не в состоянии вести программу, проект в этом году так сильно потерял рейтинг.

По мнению Чен, Алина очень слаба как телеведушая, даже не может задать интересный вопрос и подобрать нужные слова.

Загитова не стала ничего объяснять оппонентам Она просто написала в сторис инстаграма, где собраны видео— и фотосъемки проекта

«Собака лает, а караван идет».

Правда, позднее решила удалить этот пост — но информация уже разлетелась по всемирной паутине.

Как ранее писал «Рамблер», олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова сняла совместное видео с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Она разместила его в TikTok-аккаунте.