«Ты фрик и ничтожество»: Самбурская сцепилась с Бузовой 

Актриса Настасья Самбурская ответила Ольге Бузовой, которая ранее назвала ее злой из-за поста с критикой «Дома-2».

Как сообщал «Рамблер», начало словесной перепалке положила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина . Она раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Настасья Самбурская. В ответ на это Самбурская назвала «Дом-2», всех его ведущих и зрителей — «днищем».

Ольга Бузова, в свою очередь, возмутилась подобным характеристикам в адрес проекта и всех причастных к нему и посоветовала Самбурской быть добрее. Она также обратила внимание на то, что Самбурская постоянно оскорбляет ее в интернет-пространстве, а при встрече «прячет глаза».

В комментарии к посту Бузовой Настасья Самбурская заявила, что готова на ближайшем мероприятии, где они встретятся, крикнуть на весь зал, что она «бездарная бездарность». Также актриса назвала Бузову фриком и ничтожеством, «хоть и богатым и популярным в кругах тупых людей».

Кроме того, в сторис Самбурская признала , что она «злая, бездарная и неудовлетворенная актриса».