Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

«Ты фрик и ничтожество»: Самбурская сцепилась с Бузовой 

Вероника Полынина 36 минут назад
«Ты фрик и ничтожество»: Самбурская сцепилась с Бузовой
Фото: Instagram
Актриса Настасья Самбурская ответила Ольге Бузовой, которая ранее назвала ее злой из-за поста с критикой «Дома-2».
Как сообщал «Рамблер», начало словесной перепалке положила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Настасья Самбурская. В ответ на это Самбурская назвала «Дом-2», всех его ведущих и зрителей — «днищем».
Ольга Бузова, в свою очередь, возмутилась подобным характеристикам в адрес проекта и всех причастных к нему и посоветовала Самбурской быть добрее. Она также обратила внимание на то, что Самбурская постоянно оскорбляет ее в интернет-пространстве, а при встрече «прячет глаза».
В комментарии к посту Бузовой Настасья Самбурская заявила, что готова на ближайшем мероприятии, где они встретятся, крикнуть на весь зал, что она «бездарная бездарность». Также актриса назвала Бузову фриком и ничтожеством, «хоть и богатым и популярным в кругах тупых людей».
Кроме того, в сторис Самбурская признала, что она «злая, бездарная и неудовлетворенная актриса».

«Но это не отменяет тот факт, что Ольга Бузова, Ксения Бородина и «Дом-2» — днище», — заявила она.

Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение