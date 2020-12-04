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Юлия Пересильд ответила на вопрос об откровенных съемках 

Газета.Ru 55 минут назад
Пересильд ответила на вопрос об откровенных съемках
Фото: Газета.ru
Актриса Юлия Пересильд в интервью «Известиям» рассказала о съемках в откровенных сценах.
Эпизод с обнажением есть в новом фильме «Трое», где снялась Пересильд. На вопрос о том, комфортно ли ей раздеваться в кино, она заметила, что съемочная площадка — не место комфорта.

«Сегодня почему-то сложился странный стереотип, что артисты — это какие-то странные люди, которые фотографируются на красных дорожках и только и делают, что бесконечно получают удовольствие от жизни. Может быть, я кого-то разочарую, но это совсем не так», — сказала она.

При этом, говорит Пересильд, артисты любят свою работу. «Но это не значит, что она комфортна. День на съемочной площадке подобен отрезку прожитой жизни. Это неудобная профессия, и все, чем мы занимаемся, все, чему нас учили в институте, — это каждодневный, ежесекундный выход из зоны комфорта. Потому что только тогда начинается настоящая актерская работа», — резюмировала она.
Картина Анны Меликян «Трое» вышла в российский прокат 3 декабря.
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Шоу-бизнес , Анна Меликян , Юлия Пересильд , газета "Известия"
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