Петросян побаловал жену сумкой за четверть миллиона

Татьяна Брухунова опубликовала редкое семейное фото. Пользователей сети больше всего заинтересовала сумка знаменитости. С тех пор, как Татьяна Брухунова стала законной женой юмориста Евгения Петросяна , пользователи сети стали активно на нее подписываться. Теперь они разбирают образы и привычки девушки буквально под лупой. Дама это поняла, но не перестала транслировать собственную жизнь в Инстаграме. Сегодня знаменитость опубликовала свежее общее фото.

На снимке Татьяна запечатлена вместе с Евгением Вагановичем. Такие кадры — редкость в ее профиле, поэтому поклонникам они пришлись по душе. Фолловеры обратили внимание, что женщина встала в кадр так, что Петросян попал лишь частично. Поклонников порадовало, что муж и жена были в масках. Они обратили внимание — Татьяна постаралась одеться модно и стильно, а артист выглядел, как типичный пенсионер. Подписчики отметили необычный свитер знаменитости.

Это вещь российского бренда. Стоит она относител ьно недорого — всего 6 000 рублей. Брюки на Татьяне были простыми. Это классическая черная модель со стрелками. В качестве головного убора Брухунова подобрала модную в этом сезоне панаму из экокожи. Она честно рассказала, что это бюджетная модель фирмы H&M. Казалось бы, знаменитость не хотела ничем выделяться, но поклонники заметили, что образ Татьяны в целом стоит больше четверти миллиона рублей. Большую часть этой суммы составила стоимость сумки. Брухунова оказалась большой любительницей классических и оригинальных аксессуаров. Она тратит на них большие суммы. Пользователи сети уверены, что деньги на такие расходы даме дает Петросян.

«А говорят, пенсионеры плохо живут. Я вот не могу отвалить за сумку столько», «На эту Татьяну, что не надень, все в треш превращается», «Странно. Она вроде молодая и симпатичная, но как наденет что-нибудь, сразу бабка. Почему так? Непонятно».

Татьяна недовольным пользователям отвечает только в собственном Инстаграме. Обычно она их ставит на место, упрекая в неэтичности. Самые негативные комментарии звезда удаляет, отправляя их авторов в блок.