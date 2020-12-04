Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Петросян побаловал юную жену сумочкой за четверть миллиона 

Клео.Ру 46 минут назад
Петросян побаловал жену сумкой за четверть миллиона
Фото: Клео.Ру
Татьяна Брухунова опубликовала редкое семейное фото. Пользователей сети больше всего заинтересовала сумка знаменитости. С тех пор, как Татьяна Брухунова стала законной женой юмориста Евгения Петросяна, пользователи сети стали активно на нее подписываться. Теперь они разбирают образы и привычки девушки буквально под лупой. Дама это поняла, но не перестала транслировать собственную жизнь в Инстаграме. Сегодня знаменитость опубликовала свежее общее фото.
На снимке Татьяна запечатлена вместе с Евгением Вагановичем. Такие кадры — редкость в ее профиле, поэтому поклонникам они пришлись по душе. Фолловеры обратили внимание, что женщина встала в кадр так, что Петросян попал лишь частично. Поклонников порадовало, что муж и жена были в масках. Они обратили внимание — Татьяна постаралась одеться модно и стильно, а артист выглядел, как типичный пенсионер. Подписчики отметили необычный свитер знаменитости.
Это вещь российского бренда. Стоит она относительно недорого — всего 6 000 рублей. Брюки на Татьяне были простыми. Это классическая черная модель со стрелками. В качестве головного убора Брухунова подобрала модную в этом сезоне панаму из экокожи. Она честно рассказала, что это бюджетная модель фирмы H&M. Казалось бы, знаменитость не хотела ничем выделяться, но поклонники заметили, что образ Татьяны в целом стоит больше четверти миллиона рублей. Большую часть этой суммы составила стоимость сумки. Брухунова оказалась большой любительницей классических и оригинальных аксессуаров. Она тратит на них большие суммы. Пользователи сети уверены, что деньги на такие расходы даме дает Петросян.
Сумка-седло от фирмы Dior, которую Татьяна подобрала к своему образу, стоит от 250 тыс. рублей и выше. Цена варьирует и зависит от наценок магазинов. При этом поклонники уверены, что девушка купила себе не фейк. ​
«А говорят, пенсионеры плохо живут. Я вот не могу отвалить за сумку столько», «На эту Татьяну, что не надень, все в треш превращается», «Странно. Она вроде молодая и симпатичная, но как наденет что-нибудь, сразу бабка. Почему так? Непонятно».
Татьяна недовольным пользователям отвечает только в собственном Инстаграме. Обычно она их ставит на место, упрекая в неэтичности. Самые негативные комментарии звезда удаляет, отправляя их авторов в блок.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Клео.Ру: последние новости
Павел Прилучный впервые вышел в свет после избиения Павел Прилучный впервые вышел в свет после избиения Поклонники обеспокоены худобой Полины Гагариной Поклонники обеспокоены худобой Полины Гагариной Пугачева и Галкин проигнорировали важное для Киркорова событие Пугачева и Галкин проигнорировали важное для Киркорова событие
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение