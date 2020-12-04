Топалову сделали операцию

Артист будет восстанавливаться рядом с супругой и сыном
Певец Влад Топалов в своем Instagram опубликовал фотографию, под которой заявил, что после шоу «Ледниковый период» он перенес операцию. Подробности супруг Регины Тодаренко не стал сообщать, лишь рассказал, что ему положены три дня покоя. Также добавил, что будет отдыхать вместе с сыном и женой. Судя по шутливой подписи, певец чувствует себя хорошо.
«3 дня покоя после операции. И я точно знаю, как их проведу, а точнее, как мы их проведем. Мутики, еда и диван с любимой женой! Как говорил В. С. Высоцкий: "это не беда, если болит нога». Всем на ледовый каток! Очень рекомендую. Гарантированный отдых на диване! Ура, Товарищи! Всем спасибо, всем пока!' (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал пост артист.
Поклонники Топалова поддержали его и пожелали Владу скорейшего восстановления. Напомним, Влад Топалов принимал участие в телепроекте с фигуристкой Еленой Ильиных. Недавно пара покинула шоу.