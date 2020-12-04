Топалову сделали операцию

«3 дня покоя после операции. И я точно знаю, как их проведу, а точнее, как мы их проведем. Мутики, еда и диван с любимой женой! Как говорил В. С. Высоцкий: "это не беда, если болит нога». Всем на ледовый каток! Очень рекомендую. Гарантированный отдых на диване! Ура, Товарищи! Всем спасибо, всем пока!' (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал пост артист.