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Получившие наследство родственники забыли Евгения Осина 

penzainform.ru 1 час назад
Получившие наследство родственники забыли Осина
Фото: penzainform.ru
Со дня смерти певца Владимира Осина прошло более двух лет. Памятника на его могиле так и не появилось. Да и сама она давно пропала бы, если бы не Елена Скорнякова, последняя любовь артиста.
Евгений Осин был дважды женат. Первой женой стала бэк-вокалистка его группы Елена Куштанина. Вторая супруга — Наталья Черемисинова, работница банка, которая 31 января 2002 года родила от артиста дочь Агнию.
Но они вряд ли сегодня даже вспомнят, где находится могила артиста на Троекуровском кладбище. И даже когда в конце апреля 2019 года, когда на могиле произошло возгорание, приводить в порядок ее взялись не жены и родные дети, а Елена Скорнякова с которой певец некоторое время состоял в незарегистрированном браке, и ее дочь Анастасия Годунова.
А ко второй годовщине со дня смерти Евгения Осина его любовница постаралась и вместе с Юрием, другом артиста, прикрепила на деревянный могильный крест огромный портрет музыканта с пронзительной надписью: "Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах".
"Люди, имеющие хороший жизненный достаток, получившие хорошее наследство, неспособны даже обратиться внимание на состояние захоронения своего родственника и народного кумира", — возмущен Юрий невниманием законных жен и детей Осина. Видимо, им, кроме квартир и авторских прав, ничего не надо было…
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Скорнякова , Евгений Осин
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