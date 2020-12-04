Королёва сбежала от Тарзана

Отдыхать к Индийскому океану от мужа, людских сплетен и в целом от тяжёлого 2020 года певица Наталья Королёва отправилась в одиночку. По крайней мере, так она утверждает в социальных сетях.

Её откровение появилось вскоре после того, как поклонники артистки и её супруга стриптизёра Сергея Глушко , известного под псевдонимом Тарзан, раскритиковали звёздную чету за лицемерие. Незадолго до этого произошёл громкий семейный скандал с изменой шоумена, потом раскаявшийся ловелас пожаловался на безденежье из-за пандемии. Однако некоторое время спустя в аккаунтах обоих появились фото с отдыха с одинаковой подписью — мол, улетели но обещали вернуться.

Впрочем, каждый был изображён поодиночке и писал исключительно о себе. При этом поклонники заподозрили, что Тарзан разместил старый снимок. Судя по всему, их догадки подтвердились.

Я решила провести эксперимент — бросить всё и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь, — написала Королёва в Instagram, сопроводив откровение атмосферным фото с местными обитателями.

Она отметила, что вдали от привычного комфорта, неискренности и ложных ценностей снова становится собой — сильной, способной со всем справиться. Она призналась, что очень устала от «сфабрикованных скандалов, предательств друзей, ошибок близких».

По словам певицы, она нуждалась в глобальной перезагрузке, которая «только начинается».

Это уже вторая публикация Королёвой с Африканского континента. Тарзан же развивать легенду не стал. Вскоре после якобы отъезда он разместил короткое видео из спортзала, где пел песню в духе «Акуна Матата». Однако состояние шоумена на видео подписчики расценили как не вполне адекватное. Некоторые предположили, что на душе у кумира всё очень плохо. Вслед за этим стриптизёр опубликовал ещё два поста с философскими размышлениями, дающих основание полагать, что в его жизни настал период самоанализа. При этом он пожелал всем «добра и прозрения».

Как писал NEWS.ru, опубликовав фото с отдыха на Занзибаре, Королёва и Глушко вызвали шквал негодования со стороны фанатов. Теперь же выясняется, что совместный отдых оказался либо попыткой Тарзана скрыть разлад в семье, либо результатом его душевных метаний из-за происходящего.