Долг 6,5 млн: на Бондарчука подали в суд 

Банк, выдавший кредит Федору Бондарчуку , пытается взыскать с режиссера неустойку за не вовремя возвращенный займ, сообщает Starhit. Юристы кредитной организации уже обратились в суд.

По данным издания, несколько лет назад Бондарчук оформил на себя кредит в 10 миллионов рублей по 14% годовых. Средства режиссер вложил в кинопроизводство, но займ не вернул, как то предписывал договор. В результате юристы банка обратились в суд, который постановил взыскать с Бондарчука 11,2 миллиона рублей.

Журналисты пишут, что даже после решения суда режиссер не погасил долг. Банкиры пошли дальше и снова подали на него в суд: на этот раз с Бондарчука потребовали взыскать неустойку по договору. В настоящее время в Симоновском суде лежит иск, согласно которому кинодеятель обязан вернуть банку почти 6,3 миллиона рублей в качестве неустойки за несвоевременное возвращение заемных средств, еще почти 300 тысяч рублей за неуплату процентов, а также чуть более 40 тысяч рублей за госпошлину.

Федор Бондарчук в итоге попал в непростую ситуацию, когда на фоне пандемии доходы многих деятелей шоу-бизнеса стремительно снизились. Режиссер, отмечает автор статьи, неоднократно в своих интервью подчеркивал, что киноделам сегодня «очень тяжело», поскольку вирус «серьезно ударил по индустрии».