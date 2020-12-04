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Долг 6,5 млн: на Бондарчука подали в суд 

Сергей Василенок 1 час назад
Долг 6,5 млн: на Бондарчука подали в суд
Фото: РИА Новости
Банк, выдавший кредит Федору Бондарчуку, пытается взыскать с режиссера неустойку за не вовремя возвращенный займ, сообщает Starhit. Юристы кредитной организации уже обратились в суд.
По данным издания, несколько лет назад Бондарчук оформил на себя кредит в 10 миллионов рублей по 14% годовых. Средства режиссер вложил в кинопроизводство, но займ не вернул, как то предписывал договор. В результате юристы банка обратились в суд, который постановил взыскать с Бондарчука 11,2 миллиона рублей.
Журналисты пишут, что даже после решения суда режиссер не погасил долг. Банкиры пошли дальше и снова подали на него в суд: на этот раз с Бондарчука потребовали взыскать неустойку по договору. В настоящее время в Симоновском суде лежит иск, согласно которому кинодеятель обязан вернуть банку почти 6,3 миллиона рублей в качестве неустойки за несвоевременное возвращение заемных средств, еще почти 300 тысяч рублей за неуплату процентов, а также чуть более 40 тысяч рублей за госпошлину.
Федор Бондарчук в итоге попал в непростую ситуацию, когда на фоне пандемии доходы многих деятелей шоу-бизнеса стремительно снизились. Режиссер, отмечает автор статьи, неоднократно в своих интервью подчеркивал, что киноделам сегодня «очень тяжело», поскольку вирус «серьезно ударил по индустрии».
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», основанный Федором Бондарчуком кинокомплекс «Главкино» признан банкротом. Режиссер организовал его вместе с продюсером Ильей Бачуриным в 2008 году. В течение некоторого времени соучредителем кинокомплекса числился Константин Эрнст. Свои доли в нем все трое продали в 2017-м. В павильонах «Главкино» проходили съемки таких фильмов, как «Экипаж» и «Викинг».
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Шоу-бизнес , Илья Бачурин , Константин Эрнст , Федор Бондарчук , StarHit
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