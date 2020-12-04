Перстень Станиславского: неожиданные подробности жизни Баталова 

Станислав Садальский рассказал подписчикам своего канала в YouTube историю, которая нелестно характеризует народного артиста СССР Алексея Баталова. Пользователи Сети, шокированные услышанным, предположили, что семья известного советского актера теперь может расплачиваться за его «грехи».
История крутится вокруг перстня, который родному дяде Алексея Баталова Николаю передал сам Константин Станиславский. Известный на весь мир театральный режиссер был поражен игрой Баталова-старшего исполнением роли Фигаро, поэтому одарил его дорогим украшением. Подарок стал семейной реликвией, его планировалось передавать из поколения в поколение. После смерти Николая Баталова перстень попал в руки его супруги Ольги Андровской. Когда женщина слегла, за ней в больнице ухаживал племянник Алексей Баталов. Андровская передала перстень Станиславского ему. После этого актер сильно изменился: отвернулся от всех родственников, не приходил им на помощь, прекратил всяческое общение.
Об этом Садальскому поведала двоюродная сестра Баталова Светлана, дочь Ольги Андровской. Незадолго до своей смерти она назвала кузена «нехорошим человеком». По ее словам, актер ри разу не пришел к ней, когда она болела, ссылаясь на занятость. Умирая, женщина потребовала, чтобы Баталова не пускали на ее похороны.
Подписчики Садальского, приняв на веру услышанное, заявили, что именно за равнодушие к близким со стороны Баталова теперь может «расплачиваться» его семья. Как сообщал «Рамблер», Алексей Баталов скончался в июне 2017 года. Позже в СМИ появилась информация, что вдова актера Гитана Леонтьенко и его дочь Мария Баталова лишились наследства, которое им оставил артист. Несколько объектов дорогостоящей недвижимости, по версии правоохранителей, на себя переписали актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цывин.