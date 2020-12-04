Бородина оценила смерть россиянки в прямом эфире

«Вчера очередной стример пробил дно. Я не буду говорить, что сама суть алкоэфиров, где все напиваются, творят жесть, бьют девушек и кидаются друг на друга с ножами — не норма. Это понятно любому вменяемому человеку. Так же, как и то, что при таком образе жизни, как показан в этих стримах, трагедия — вопрос времени. Погибшая девушка была молода, но вместо того, чтобы учиться, работать, развиваться она выбрала скотское существование», — высказала свое мнение Бородина.