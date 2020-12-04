Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Она выбрала скотское существование»: Бородина вмешалась в историю со смертью девушки в прямом эфире блогера Reeflay 

Экспресс газета 4 часа назад
Бородина оценила смерть россиянки в прямом эфире
Фото: Экспресс газета
Уже несколько дней в Сети обсуждают смерть девушки Валентины в прямом эфире стримера Reeflay. Блогер Стас Решетников несколько часов общался с поклонниками на фоне тела избранницы. Выяснилось, что Стас выгнал Валентину на улицу в одном белье, перед этим избив. Девушка скончалась от переохлаждения и передозировки наркотиков, у нее остановилось сердце. Сейчас правоохранительные органы ведут следствие.
Эта история потрясла многих обывателей, а некоторые пользователи откровенно злорадствуют, так как Валентина, несмотря на беременность, продолжала употреблять алкоголь и запрещенные вещества и вела разгульный образ жизни.
Ксения Бородина была также шокирована произошедшим. Она считает, что трагедия была неизбежна.

«Вчера очередной стример пробил дно. Я не буду говорить, что сама суть алкоэфиров, где все напиваются, творят жесть, бьют девушек и кидаются друг на друга с ножами — не норма. Это понятно любому вменяемому человеку. Так же, как и то, что при таком образе жизни, как показан в этих стримах, трагедия — вопрос времени. Погибшая девушка была молода, но вместо того, чтобы учиться, работать, развиваться она выбрала скотское существование», — высказала свое мнение Бородина.

Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Экспресс газета: последние новости
«Не помог ни одному человеку»: Садальский раскрыл Баталова с неожиданной стороны «Не помог ни одному человеку»: Садальский раскрыл Баталова с неожиданной стороны Стасу Михайлову сделали операцию Стасу Михайлову сделали операцию Александр Колтовой развелся с женой накануне своей гибели Александр Колтовой развелся с женой накануне своей гибели
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
00:56
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
03:17
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
Шоу-бизнес
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
01:47
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение