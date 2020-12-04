Бородина оценила смерть россиянки в прямом эфире

Уже несколько дней в Сети обсуждают смерть девушки Валентины в прямом эфире стримера Reeflay. Блогер Стас Решетников несколько часов общался с поклонниками на фоне тела избранницы. Выяснилось, что Стас выгнал Валентину на улицу в одном белье, перед этим избив. Девушка скончалась от переохлаждения и передозировки наркотиков, у нее остановилось сердце. Сейчас правоохранительные органы ведут следствие.
Эта история потрясла многих обывателей, а некоторые пользователи откровенно злорадствуют, так как Валентина, несмотря на беременность, продолжала употреблять алкоголь и запрещенные вещества и вела разгульный образ жизни.
Ксения Бородина была также шокирована произошедшим. Она считает, что трагедия была неизбежна.
«Вчера очередной стример пробил дно. Я не буду говорить, что сама суть алкоэфиров, где все напиваются, творят жесть, бьют девушек и кидаются друг на друга с ножами — не норма. Это понятно любому вменяемому человеку. Так же, как и то, что при таком образе жизни, как показан в этих стримах, трагедия — вопрос времени. Погибшая девушка была молода, но вместо того, чтобы учиться, работать, развиваться она выбрала скотское существование», — высказала свое мнение Бородина.