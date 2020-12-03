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«Не общаюсь с наркоманками»: Бледанс разозлили новости о сестре 

Мария Иванова 24 минуты назад
«Не общаюсь с наркоманками»: Бледанс взбесила сестра
Фото: РИА Новости
Актриса Эвелина Бледанс заявила, что ее не интересует судьба сестры, задержанной с наркотиками. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Как писал «Рамблер», сестра Бледанс Диана провела два года в колонии за контрабанду сильнодействующих медицинских веществ. Она подчеркивала, что речь шла не о наркотиках, а о двух пластинках обезболивающего, найденных пограничниками в ее сумке. По словам женщины, она серьезно больна и таблетки покупала для себя.
В ноябре 2020-го, по данным «Комсомольской правды», у Дианы Бледанс снова возникли проблемы с законом. Газета утверждает, что сестру актрисы сдали полицейским осведомители: сначала ее заметили ищущей что-то в траве, затем к ней домой пришли с обыском. По информации «КП», у нее нашли пять свертков с амфетамином и один — с марихуаной.

«Я не общаюсь с сестрами-наркоманками. У меня нет времени и желания разбираться в человеке, которого я видела в жизни несколько раз. Почему я о наркоманах должна думать?!» — так прокомментировала задержание сестры Эвелина Бледанс.

Она подчеркнула, что заботится о своем благотворительном фонде и детях, которым нужна помощь.
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Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Диана Бледанс
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